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Кузьменко и «Ванкувер» ведут переговоры о продлении соглашения

Текущий контракт истекает по окончании этого сезона.
26 января 2023 14:02
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард »Ванкувера» Андрей Кузьменко ведет переговоры о продлении соглашения с «Кэнакс».

Как сообщают зарубежные СМИ, агент хоккеиста Дэн Мильштейн рассматривает предложения краткосрочного контракта на один-два года. Зарплата Кузьменко может составить 5-6 миллионов долларов за сезон.

Напомним, что Андрей проводит первый сезон в НХЛ. За этот сезон он заработает 950 тысяч долларов.

В текущем чемпионате Кузьменко провел 46 матчей, в которых набрал 43 (21+22) очка при показателе полезности «+7».

источник: «Советский спорт»
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