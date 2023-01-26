Кузьменко и «Ванкувер» ведут переговоры о продлении соглашения

Российский форвард »Ванкувера» Андрей Кузьменко ведет переговоры о продлении соглашения с «Кэнакс».

Как сообщают зарубежные СМИ, агент хоккеиста Дэн Мильштейн рассматривает предложения краткосрочного контракта на один-два года. Зарплата Кузьменко может составить 5-6 миллионов долларов за сезон.

Напомним, что Андрей проводит первый сезон в НХЛ. За этот сезон он заработает 950 тысяч долларов.

В текущем чемпионате Кузьменко провел 46 матчей, в которых набрал 43 (21+22) очка при показателе полезности «+7».