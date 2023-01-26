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«Сибирь» упустила преимущество в две шайбы над «Адмиралом», но одержала победу в серии буллитов

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла во Владивостоке.
26 января 2023 15:08
автор: Максим Скороходов

«Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Адмирал» со счетом 3:2 Б.

Основной период закончился со счетом 2:2. На шайбы сибиряков Егора Спиридонова (24-я минута) и Тэйлора Бека, реализовавшего численное преимущество (31), во втором периоде «моряки» ответили голами Либора Шулака (46) и Николая Чебыкина (55) в третьем.

В овертайме команды обошлись без голов, а в серии буллитов точнее оказались гости - 2:1. Оба точных броска за них совершил Александр Шаров.

«Сибирь» с 72 очками лидирует в Восточной конференции, «Адмирал» добыл 61-е очко и идет в той же турнирной таблице седьмым.

28 января команды вновь сыграют между собой также во Владивостоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 2:3Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:2Б)

Голы:
0:1 – Спиридонов (Голубев, Овчинников), 23:13
0:2 – Бек (Пьянов, Мерфи), 30:23 (Бол.)
1:2 – Шулак, 45:57
2:2 - Чебыкин (Шулак), 54:03
2:3 - Шаров - победный буллит

источник: «Советский спорт»
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Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла во Владивостоке.
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