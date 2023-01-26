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Мартемьянов - о победе «Сибири» над «Адмиралом»: В том, что соперник силен — не сомневался

28 января команды вновь сыграют между собой во Владивостоке.
26 января 2023 16:45
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов отреагировал на победу своей команды над «Адмиралом» (3:2 Б) в выездном матче чемпионата КХЛ.

Отметим, что новосибирский клуб вел в счете 2:0.

«Звоночек ли то, что команда второй матч подряд, уверенно ведя в счёте, упускает преимущество? Команда «Адмирал» 60 очков не на улице нашла. Значит, ребята играть умеют. Там есть, кому играть, и мы очень основательно готовились к этой встрече. Я благодарен команде. Два периода, считаю, играли хорошо. А то, что соперник силён — я в этом не сомневался», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Сибири».

«Сибирь» с 72 очками лидирует в Восточной конференции

источник: «Советский спорт»
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