«Сочи» увековечил легендарную фразу Гимаева на своем льду

ХК «Сочи» нанес на льду своей домашней арены фразу из знаменитого репортажа Сергея Гимаева.

Теперь в центре площадки, над эмблемой команды есть надпись «Идите и бейтесь!», которую Гимаев произнес, рассуждая о том, что болельщики могут простить игрокам все, кроме равнодушия.

После 53 матчей южане с 21 очком занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

В течение сезона в команде дважды менялся главный тренер: сначала Андрея Назарова сменил Сергей Светлов, а после его отставки исполняющим обязанности наставника назначен Дмитрий Кокорев.