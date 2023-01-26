Тренер «Питтсбурга» назвал Овечкина одним из величайших бомбардиров всех времен

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

«Это всегда упорные бои… Они всегда ведут тяжелую физическую игру, у них динамичное большинство, и у них один из величайших бомбардиров всех времен (Овечкин). Так что, это само по себе является вызовом», - приводят американские журналисты слова специалиста.

Добавим, встреча пройдет 27 января. Начало в 03.00 по московскому времени.

Напомним, команды с одинаковым количеством очков (по 56) делят седьмую и восьмую строчки в турнирной таблице Восточной конференции, но у «Питтсбурга» на три игры меньше.