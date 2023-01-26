Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь», забросив пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Виталий Пинчук, Игорь Мартынов в меньшинстве, Даниил Сотишвили, Ник Меркли, реализовавший большинство, и Седрик Пакетт.

Отметим, что лучший бомбардир МХЛ Сотишвили дебютировал за основной состав «зубров».

Хозяева ответили точным броском Девина Броссо за девять секунд до финальной сирены.

Минчане набрали 58 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя московский «Спартак».

«Куньлунь» с 43 очками остался десятым.