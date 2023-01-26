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«Торпедо» уверенно одолело «Спартак» в Москве

Красно-белые не смогли продлить победную серию.
26 января 2023 21:41
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на выезде обыграло московский «Спартак».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Владислав Фирстов, одну из своих шайб забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Кирилл Воронин, Николай Коваленко.

«Торпедо» с 74 очками догнало ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», делящие вторую и третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Красно-белые с 57 очками опустились на восьмую строчку, при этом по потерянным очкам над ними имеет преимущество череповецкая «Северсталь».

источник: «Советский спорт»
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