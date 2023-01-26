«Сочи» уступил «Витязю» и потерпел четвертое поражение кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Витязь» завершился в пользу гостей – 5:2.

В составе победителей по шайбе забросили Тайлер Граовац (8-я минута), Владимир Галузин (16), Иван Ежов (22), Артем Бородкин (23) и Владислав Кара (31). У проигравших отличились Егор Бабенко (3) и Кирилл Петьков (50). На 41-й минуте Матвей Мичков не реализовал буллит.

Таким образом, «Сочи» уступил в четвертом поединке кряду, а «Витязь» выиграл четвертый матч из последних пяти.

27 января команды сыграют еще раз: встреча состоится на домашней арене «барсов» и начнется в 19.30 мск.