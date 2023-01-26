Форвард «Спартака» Верба о сухом поражении от «Торпедо»: Комментировать тут особо нечего

Нападающий московского «Спартака» Марк Верба прокомментировал домашнее поражение красно-белых от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо».

«В первую очередь, хочется извиниться перед болельщиками. Недопустимый счет и недопустимая игра – учитывая, что мы боремся за плей-офф. Конечно, надо забивать больше шайб – с «нулем» выигрывать невозможно, поэтому комментировать тут особо нечего. Я не сказал бы, что мы развалились в третьем периоде – просто мы хотели забить гол любой ценой», - приводит слвоа форварда пресс-служба красно-белых.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Владислав Фирстов, одну из своих шайб забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Кирилл Воронин, Николай Коваленко.

«Торпедо» с 74 очками догнало ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», делящие вторую и третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Красно-белые с 57 очками опустились на восьмую строчку, при этом по потерянным очкам над ними имеет преимущество череповецкая «Северсталь».