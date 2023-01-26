Игорь Гришин: Если нет заброшенных шайб, о победе можно забыть

Главный тренер московского «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал чувствительное домашнее поражение своей команды от нижегородского «Торпедо».

«Могу сказать, что сегодняшняя игра, в отличие от прошлой с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, понравилась больше. Игра может нравиться, а может не нравиться, но если забитых шайб нет – то о победе нет возможности говорить.

Как играть с «Торпедо», когда встретимся вновь? Моменты создавать, забивать голы в атаке и правильно играть в обороне. Я же говорю, что у нас сегодня были моменты лучше, чем в прошлой игре против этой же команды. Но, к сожалению, сегодня голов даже не было», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба красно-белых.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Владислав Фирстов, одну из своих шайб забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Кирилл Воронин, Николай Коваленко.

«Торпедо» с 74 очками догнало ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», делящие вторую и третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Красно-белые с 57 очками опустились на восьмую строчку, при этом по потерянным очкам над ними имеет преимущество череповецкая «Северсталь».