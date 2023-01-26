Ларионов пожелал «Спартаку» выйти в плей-офф и встретиться там с «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после победы своей команды на выезде над московским «Спартаком» пожелал красно-белым попасть в плей-офф и встретиться там с волжанами.

«Кое-какие вещи мы подтянем, чтобы быть лучше. Пожелаю «Спартаку», чтобы он боролся за плей-офф, сейчас три команды борются за попадание туда. И я надеюсь, что мы со спартаковцами увидимся в плей-офф.

Это самый плохой опыт команд, которые выбирают себе соперника. Думаю, то, что нас выбирают – это хорошо, и нам начинать дома или на выезде – это непринципиально. Для нашей команды важно не потерять людей, поскольку у нас не такая длинная скамейка, и для нас важно пройти эту часть спокойно, без потерь», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба красно-белых.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Владислав Фирстов, одну из своих шайб забросивший в большинстве. Еще по разу отличились Кирилл Воронин, Николай Коваленко.

«Торпедо» с 74 очками догнало ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», делящие вторую и третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Красно-белые с 57 очками опустились на восьмую строчку, при этом по потерянным очкам над ними имеет преимущество череповецкая «Северсталь».