«Русский» гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Питтсбург»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду в серии послематчевых буллитов обыграл «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Овечкин с передач Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова и Маркус Юханссон. Победу «столичным» принес победный буллит в исполнении Никласа Бэкстрема.

Гости ответили шайбами Дэнтона Хайнена и Брайана Раста.

«Вашингтон» набрал 58 очков и продолжает занимать седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Питтсбург» идет следом, имея на одно очко и три игры меньше.