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«Русский» гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Питтсбург»

В заброшенной шайбе поучаствовали трое россиян.
27 января 2023 08:12
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду в серии послематчевых буллитов обыграл «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Овечкин с передач Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова и Маркус Юханссон. Победу «столичным» принес победный буллит в исполнении Никласа Бэкстрема.

Гости ответили шайбами Дэнтона Хайнена и Брайана Раста.

«Вашингтон» набрал 58 очков и продолжает занимать седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Питтсбург» идет следом, имея на одно очко и три игры меньше.

источник: «Советский спорт»
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