«Миннесота» в овертайме обыграла «Филадельфию», Капризов и Проворов набрали по очку

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Миннесота Уайлд» на своем льду обыграла «Филадельфию Флайерз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Мэттью Болди. Победную шайбу в дополнительное время забросил Матс Цукарелло.

Отметим, что одно взятие ворот произошло в большинстве, а автором голевой передачи стал Кирилл Капризов.

Гости ответили шайбами Ноа Кейтса и Энтони ДиАнджело с передачи Ивана Проворова.

«Миннесота» набрала 56 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Летчики» с 49 очками остались 13-ми на Востоке.