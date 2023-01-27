Три очка Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома нанесла поражение лидеру сезона «Бостон Брюинз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Брэндон Хэйгел, реализовавший большинство, Никита Кучеров и Виктор Хедман. Еще дважды россиянин ассистировал своим партнерам, набрав три очка.

Гости ответили шайбами Брэда Маршана и Павела Захи.

«Молнии» набрали 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Мишки» с 80 очками остались лидерами как Востока, так и всей «регулярки» в целом.