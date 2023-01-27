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Голевая передача Куликова помогла «Анахайму» победить «Колорадо»

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Денвере.
27 января 2023 10:22
автор: Максим Скороходов

«Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» со счетом 5:3.

В составе клуба из Денвера дубль оформил Микко Рантанен, забив сначала в равных составах (4-я минута), а потом в большинстве (37), также один гол в свой актив записал Самуэль Жирар (22).

У «уток» три шайбы забросил Франк Ватрано, в том числе поразив пустые ворота в конце игры (10, 39, 60), а по одной - Адам Хенрик (50) и Мэйсон Мактавиш (51), последнему ассистировал Дмитрий Куликов.

«Дакс» набрали 35 очков и замыкают Тихоокеанский дивизион, «Эвеланш» с 55 очками идет в зоне плей-офф, так как находится на восьмой позиции в Западной конференции.

«Колорадо» 28 января примет «Сент-Луис», «Анахайм» на следующий день сыграет дома с «Аризоной».

источник: «Советский спорт»
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