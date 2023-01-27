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Овечкин объяснил, почему матч с «Питсбургом» получился «веселым»

Россиянин снова смог отличиться.
27 января 2023 10:43
автор: Александр Шульгин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз».

«Это была большая игра. С «Питтсбургом» всегда такие игры. В таких матчах весело играть, потому что в них всегда много эмоций. В целом это был отличный хоккейный матч. Мы начали очень хорошо, но они вернулись в игру во втором периоде. Это была напряженная игра», - приводит слова хоккеиста американская пресса.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Овечкин с передач Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова и Маркус Юханссон. Победу «столичным» принес победный буллит в исполнении Никласа Бэкстрема.

Гости ответили шайбами Дэнтона Хайнена и Брайана Раста.

«Вашингтон» набрал 58 очков и продолжает занимать седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Питтсбург» идет следом, имея на одно очко и три игры меньше.

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