Василевский провел 400-й матч в НХЛ и установил рекорд по количеству побед

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провел 400-й матч в карьере в Национальной хоккейной лиге. Встреча в Тампе с «Бостон Брюинз» завершилась победой хозяев – 3:2.

Эта победа стала для Василевского 251-й на данном отрезке карьеры, что является лучшим результатом лиги для вратарей, проведших 400 матчей.

Второе место по этому показателю у Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз), побеждавшему 244 раза, третье – у Фредерика Андерсена – 233.

Стоит заметить, что голкипер Кен Драйден побеждал 258 раз, но сыграл только 397 матчей в карьере и не попал в данный рейтинг.