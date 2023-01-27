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Василевский провел 400-й матч в НХЛ и установил рекорд по количеству побед

На счету голкипера «Тампы» 251 победа.
27 января 2023 15:45
автор: Александр Евграфов

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провел 400-й матч в карьере в Национальной хоккейной лиге. Встреча в Тампе с «Бостон Брюинз» завершилась победой хозяев – 3:2.

Эта победа стала для Василевского 251-й на данном отрезке карьеры, что является лучшим результатом лиги для вратарей, проведших 400 матчей.

Второе место по этому показателю у Брэйдена Холтби («Вашингтон Кэпиталз), побеждавшему 244 раза, третье – у Фредерика Андерсена – 233.

Стоит заметить, что голкипер Кен Драйден побеждал 258 раз, но сыграл только 397 матчей в карьере и не попал в данный рейтинг.

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Василевский провел 400-й матч в НХЛ и установил рекорд по количеству побед
На счету голкипера «Тампы» 251 победа.
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