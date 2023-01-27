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Дубль Гранта помог «Барысу» одолеть «Трактор» в матче КХЛ

Встреча между хоккейными командами прошла на «Барыс Арене», в Астане.
27 января 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Трактором» завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Отметим, что за казахстанский клуб дубль оформил Алекс Грант (39-я и 40-я минуты), по шайбе забросили Александр Борисевич (9) и Никита Михайлис (11). Гостевая команда ответила голами Роберта Хэмилтона (15) , Михаила Котляревского (45) и Андрея Стася (60).

Таким образом, подопечные Андрея Скабелки занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков после 58 матчей. Команда Анвара Гатиятулина располагается на последнем, 11-м месте, имея в своем активе 54 очка.

Добавим, что 29 января «Барыс» примет на своей домашней арене московское «Динамо», «Трактор» в тот же день отправится в гости к «Ак Барсу».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Трактор» (Челябинск) – 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы:

1:0 – Борисевич (Луис, Бракко), 08:00

2:0 – Михайлис (Рахманов), 10:55

2:1 – Хэмилтон (Горюнов-Рольгизер), 14:43 (бол.)

3:1 – Грант (Бракко), 38:44 (бол.)

4:1 – Грант (Бракко, Луис), 39:40 (бол.)

4:2 – Котляревский (Стась), 44:50

4:3 – Стась (Сошников, Яруллин), 59:46

Вратари: Гудачек – Устименко

источник: «Советский спорт»
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