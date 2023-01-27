«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» благодаря дублю Кадейкина  

Хоккеисты «Салавата Юлаева» оказались сильнее «Северстали» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за уфимскую команду дублем отметился Александр Кадейкин (38-я и 44-я минуты), по голу забили Райан Мерфи (39) и Артем Пименов (48). За череповецкий клуб единственную шайбу забросил Руслан Абросимов (44).

Таким образом, команда Виктора Козлова занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков после 56 проведенных игр. Подопечные Андрея Разина располагаются на девятой строчке на Западе, имея в своем активе 56 очков.

Добавим, что 29 января «Салават Юлаев» сыграет дома с «Нефтехимиком», московское «Северсталь в тот же день примет ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Северсталь» (Череповец) – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Кадейкин (Шмелев, Бирюков), 37:15

2:0 – Мерфи (Шмелев, Пименов), 38:35

3:0 – Кадейкин (Мухамадуллин, Мерфи), 43:01

3:1 – Абросимов (Пилипенко), 43:26

4:1 – Пименов (Дроздов), 47:07

Вратари: Ежов – Шугаев