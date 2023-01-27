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«Ак Барс» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме

Автором решающего гола стал Кирилл Семенов.
27 января 2023 19:18
автор: Артур Гичунцев

Хоккеисты «Ак Барса» нанесли поражение игрокам «Металлурга» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в овертайме сильнее оказались казанцы. Все решил точный бросок Кирилла Семенова.

Он же забросил шайбу в основное время. Еще один гол «Ак Барса» на счету Вячеслава Войнова. У «Магнитки» отличились Павел Акользин и Кодди Керан.

Таким образом, клуб из Татарстана одержал шестую победу в последних семи встречах, а команда Ильи Воробьева потерпела третье поражение в последних четырех матчах.

29 января «Ак Барс» примет «Трактор», а «Металлург» сыграет с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань) – 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Войнов (Сафонов), 06:07

1:1 – Акользин (Юров), 13:42 (мен.)

1:2 – Семенов, 31:24 (мен.)

2:2 – Керран, 44:03

2:3 – Семенов (Войнов), 60:24

источник: «Советский спорт»
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