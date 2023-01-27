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«Плохо, но учатся»: Кудашов - о двух пропущенных «Динамо» шайбах за 16 секунд

Бело-голубые потерпели обидное поражение.
27 января 2023 20:14
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил причины двух пропущенных шайб в течение 16 секунд в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда».

«Пара ляпов в связи с нашей молодостью позволили сопернику забить два гола. Почему пропустили два гола за 16 секунд? Я только что об этом сказал. Это молодость. Понимаете, у нас вчера была тема собрания - мы обсуждали, как нужно играть после пропущенного гола, после забитого. Многие из них играют первый год и только учатся. Такие моменты для них не в диковинку, но такой уровень, такой стадион, такой соперник и все прочее. Плохо, но учатся», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в прошедшей встрече счет открыли бело-голубые, находясь в меньшинстве. Отличился динамовец Владислав Ефремов (28-я минута). Спустя пару минут хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. В течение 15 секунд Иван Мирошниченко и Алекс Броадхерст забросили по шайбе (30).

Москвичи смогли сравнять счет уже в третьем периоде благодаря точному броску Кирилла Готовца (56).

Победная шайба в овертайме на счету Рида Буше. Теперь у него их 10 в 53 матчах.

«Авангард» набрал 68 очков и сравнялся по этому показателю с «Металлургом», однако уступая по дополнительным показателям, занимает шестое место в Восточной конференции. У «Динамо» 73 очка и пятое место на Западе.

Следующую игру «Динамо» проведет 29 января в Астане против «Барыса», а «Авангард» днем позже сыграет в Владивостоке с «Адмиралом».

источник: КХЛ
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«Плохо, но учатся»: Кудашов - о двух пропущенных «Динамо» шайбах за 16 секунд
Бело-голубые потерпели обидное поражение.
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