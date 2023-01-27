Кравец - о матче с московским «Динамо»: На нас давили три поражения

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Давили на нас три поражения. Но больше давило, что и игра была невнятная, не та, которую ждем от своих ребят. Сегодня все четыре звена показали, что у нас есть характер. Да, в большинстве пропустили гол, но не опустили крылья, боролись до конца, быстро забили ответные голы. Надеюсь, что эта победа нас вдохновит. Впереди тяжелая поездка. Конечно, очень важные два очка в психологическом плане», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, что в прошедшей встрече счет открыли бело-голубые, находясь в меньшинстве. Отличился динамовец Владислав Ефремов (28-я минута). Спустя пару минут хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. В течение 15 секунд Иван Мирошниченко и Алекс Броадхерст забросили по шайбе (30).

Москвичи смогли сравнять счет уже в третьем периоде благодаря точному броску Кирилла Готовца (56).

Победная шайба в овертайме на счету Рида Буше. Теперь у него их 10 в 53 матчах.

«Авангард» набрал 68 очков и сравнялся по этому показателю с «Металлургом», однако уступая по дополнительным показателям, занимает шестое место в Восточной конференции. У «Динамо» 73 очка и пятое место на Западе.

Следующую игру «Динамо» проведет 29 января в Астане против «Барыса», а «Авангард» днем позже сыграет в Владивостоке с «Адмиралом».