Шайба Полунина принесла «Локомотиву» победу над СКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл СКА.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственную шайбу забросил Александр Полунин.

Ярославцы набрали 77 очков и остались на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Питерцы, несмотря на поражение, с 90 очками остались лидерами как Запада, так и всей «регулярки».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол:

1:0 - Полунин (Красковский, Елесин), 39:43.

Вратари: Исаев - Николаев.