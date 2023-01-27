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Шайба Полунина принесла «Локомотиву» победу над СКА

Ярославцы дома одолели лидера «регулярки».
27 января 2023 21:19
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл СКА.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственную шайбу забросил Александр Полунин.

Ярославцы набрали 77 очков и остались на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Питерцы, несмотря на поражение, с 90 очками остались лидерами как Запада, так и всей «регулярки».

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол:
1:0 - Полунин (Красковский, Елесин), 39:43.
Вратари: Исаев - Николаев.

источник: «Советский спорт»
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