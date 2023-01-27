«Витязь» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязь» и «Сочи» завершился победой гостей со счетом 2:0.

Отметим, что за подольскую команду шайбы забросили Кирилл Рассказов (10-я минута) и Владислав Кара (40).

Таким образом, «богатыри» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 56 матчей. «Леопарды» располагаются на последней, 11-й строчке, имея в своем активе 21 очко.

Добавим, что 29 января «Витязь» дома сыграет с магнитогорским «Металлургом», 31 января «Сочи» отправится в гости к «Спартаку»,

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – «Витязь» (Подольск) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 – Рассказов (Бородкин, Старков), 09:30

0:2 – Кара (Старков, Головков), 39:22

Вратари: Бердин – Дорожко