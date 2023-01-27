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ЦСКА одержал волевую победу над «Амуром»

Матч КХЛ между хоккейными клубами состоялся на «ЦСКА Арене», в Москве.
27 января 2023 21:44
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты ЦСКА оказались сильнее «Амура» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за «армейцев» голами отметились Антон Слепышев (21-я минута), Сергей Плотников (56) и Михаил Григоренко (58). Хабаровская команда ответила заброшенной шайбой Ярослава Лихачева (2).

Таким образом, московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков после 55 проведенных игр. «Тигры» располагаются на десятой строчке на Востоке, имея в своем активе 56 очков.

Добавим, что 29 января ЦСКА сыграет дома с «Северсталью», 30 января «Амур» примет на своей площадке «Сибирь» в тот же день примет ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Вратари: Рейдеборн – Калниньш

источник: «Советский спорт»
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