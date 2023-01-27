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«Процесс идет»: Билялетдинов оценил игру «Ак Барса» после победы над «Металлургом»

Приход нового тренера встряхнул команду: казанцы одержали 10 побед в 13 матчах.
27 января 2023 21:54
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после победы над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В частности, он заявил, что хоккеисты казанского клуба хорошо сыграли как в обороне, так и в атаке.

«Мы нашли баланс между атакой и обороной? Ребята стараются выполнять игровое задание, улучшают игру в обороне и в атаке. Мы все стараемся. Есть вопросы, которые надо решать, они сразу не решаются. Процесс идет», – добавил тренер, чьи слова приводит пресс-служба КХЛ.

Напомним, благодаря победе над «Металлургом» клуб из Татарстана вышел на второе место в Восточной конференции.

29 января «Ак Барс» примет «Трактор», а «Металлург» сыграет с «Витязем».

источник: КХЛ
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«Процесс идет»: Билялетдинов оценил игру «Ак Барса» после победы над «Металлургом»
Приход нового тренера встряхнул команду: казанцы одержали 10 побед в 13 матчах.
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