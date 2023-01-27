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Ротенберг объяснил причины поражения СКА от «Локомотива»

Неудача никак не сказалась на турнирных делах питерцев.
Ротенберг объяснил причины поражения СКА от «Локомотива»
27 января 2023 22:48
автор: Александр Шульгин
автор фото: ХК СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного первенства КХЛ от ярославского «Локомотива».

«Нам нужно лучше играть, преодолевать эти «капканы» и «заборы». Мы не раз доказывали, что умеем это делать. Нас подвела игровая дисциплина. Мы больше всех играем в меньшинстве из тех команд, кто выходит в плей-офф. Мы не забили ни одного гола. В этом компоненте мы обязаны добавить», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственную шайбу забросил Александр Полунин.

Ярославцы набрали 77 очков и остались на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Питерцы, несмотря на поражение, с 90 очками остались лидерами как Запада, так и всей «регулярки».

источник: КХЛ
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