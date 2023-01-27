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Воробьев о поражении от «Ак Барса»: Не хватает переломного гола

Уральцы уступили сопернику в овертайме.
27 января 2023 23:43
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра уровня плей-офф. Жесткая, быстрая, в ней было все. В овертайме мы ошиблись, и это повлияло на результат. Что потерялось в большинстве? Вот этот момент - надо завершать. Не хватает завершения, финального броска. У нас давно с работоспособностью, блокированными бросками все в порядке. Но не хватает переломного гола, - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, что основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в овертайме сильнее оказались казанцы. Все решил точный бросок Кирилла Семенова.

Он же забросил шайбу в основное время. Еще один гол «Ак Барса» на счету Вячеслава Войнова. У «Магнитки» отличились Павел Акользин и Кодди Керран.

Таким образом, клуб из Татарстана одержал шестую победу в последних семи встречах, а команда Ильи Воробьева потерпела третье поражение в последних четырех матчах.

29 января «Ак Барс» примет «Трактор», а «Металлург» сыграет с «Витязем».

источник: КХЛ
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