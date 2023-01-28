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Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин оформил шатаут и установил рекорд НХЛ

Он также был признан первой звездой встречи.
28 января 2023 08:10
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» победили «Детройт» Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Андерс Ли (25-я минута) и Брок Нельсон (45).

Российский вратарь Илья Сорокин отразил все 23 броска по своим воротам, став первой звездой встречи. Этот «сухарь» стал для Сорокина четвертым в этом сезоне.

Сорокин вышел на первое место по проценту игр без пропущенных шайб от общего количества матчей – 12,8 процента. Это лучший показатель НХЛ с сезона-1943/44 года, когда такой показатель начал фиксироваться.

«Айлендерс» прервали серию из шести поражений подряд, набрали 53 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. У «Детройта» на три очка меньше, команда находится на 12-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Айлендерс» - «Детройт» - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Ли (Палмиери, Нельсон), 24:44

2:0 - Нельсон (Палмиери, Пулок), 44:31

Вратари: Сорокин - Хелльберг

источник: «Советский спорт»
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