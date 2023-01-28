Братья Свечниковы сыграли друг против друга в НХЛ и отметились голевыми передачами

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:0, 3:3, 1:0).

В составе победителей дублями отметились Себастьян Ахо (41-я и 59-я минуты) и Мартин Нечас (60, 61), чья шайба стала победной в овертайме. Еще один гол на счету Кэлвина де Хаана (18). У «Сан-Хосе» отличились Оскар Линдблом (16), Ник Бонино (47), Майки Эйссимонт (52) и Марио Ферраро (59).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал две голевые передачи, а его родной брат, играющий за «Сан Хосе» - одну.