Дубль Марченко не помог «Коламбусу» победить «Ванкувер», Михеев набрал 100-е очко в НХЛ

Дубль российского нападающего Кирилла Марченко в его дебютном сезоне не помог «Коламбус Блю Джекетс» победить «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча Ванкувере завершилась со счетом 5:2 (3:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. Марченко в своем дебютном сезоне забросил уже 13 шайб, но на его счету нет голевых передач. Он стал третьим игроком за всю историю НХЛ, кто подобную выдал серию из заброшенных шайб без голевых передач.

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне и 49-ю в карьере, набрав 100 очков в 192 встречах.

«Коламбус» с 33 очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, у «Ванкувера» 43 очка и 12-е место на Западе.