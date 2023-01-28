Российский нападающий «Ванкувера» Михеев выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев выбыл до конца сезона из-за травмы и ему потребуется операция на передней крестообразной связке колена. Об этом сообщил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин, на которого ссылается журналист Эллиот Фридман, опубликовавший пост в соцсетях.

Форвард играл в регулярном чемпионате с травмой, полученной еще во время предсезонной подготовки, но после последнего матча с «Коламбусом» травма обострилась. Михееву предстоит операция на передней крестообразной связке колена.

В 192 матчах за карьеру Михеев набрал 100 очков (49+51). В минувшем матче с «Коламбусом» он забросил свою 13-ю шайбу в сезоне.