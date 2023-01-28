Голкипер «Айлендерс» Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиги (НХЛ),сообщается на официальном сайте лиги.

Сорокин в 4-й раз в сезоне и 14-й раз в карьере сыграл «на ноль» и помог своей команде победить «Детройт» со счетом 2:0. Вратарь отразил 23 броска в свои ворота.

Первой звездой дня признан нападающий «Каролины» Мартин Нечас, оформивший дубль и забросивший победную шайбу в овертайме в матче с «Сан Хосе».

Второй звездой дня стал форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, забросивший две шайбы в матче с «Даллас Старз».