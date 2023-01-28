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«Адмирал» дома победил «Сибирь» и прервал свою серию из пяти поражений кряду в КХЛ

Владивостокская команда взяла реванш за поражение двухдневной давности.
28 января 2023 12:28
автор: Александр Евграфов

Владивостокский «Адмирал» в овертайме победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вторая за два дня встреча во Владивостоке закончилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В составе победителей дубли на свой счет записали Данил Файзуллин (10-я и 59-я минута) и Николай Чебыкин (15, 63), чья победа оказалась победной в овертайме. Также шайбу забросил Валерий Орехов (53). У гостей отличились Никита Коротков (13-я минута), Вячеслав Основин (25), Тэйлор Бек (29) и Александр Шаров (48).

«Адмирал» прервал серию из пяти поражений подряд, набрал 63 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где продолжает лидировать «Сибирь» с 73 очками.

В следующем матче 30 января «Адмирал» примет «Авангард», а «Сибирь» сыграет в Хабаровске с «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Файзуллин (Грачев), 09:26

1:1 – Коротков (Бэк, Морозов), 12:22

2:1 – Чебыкин (Горшков, Шулак), 14:01

2:2 – Основин (Ефремов, Мерфи), 24:54

2:3 – Бек (Мерфи, Пьянов), 28:35 (бол.)

2:4 – Шаров (Бутузов, Пьянов), 47:43 (бол.)

3:4 – Орехов, 52:51

4:4 – Файзуллин (Шулак, Уильямс), 58:25

5:4 - Чебыкин (Берлев), 62:09

Вратари: Хомченко - Костин

источник: «Советский спорт»
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«Адмирал» дома победил «Сибирь» и прервал свою серию из пяти поражений кряду в КХЛ
Владивостокская команда взяла реванш за поражение двухдневной давности.
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