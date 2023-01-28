Капитан «Ванкувера» назвал Кузьменко любимцем болельщиков

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват прокомментировал подписание нового контракта с клубом российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Когда он забивает голы, то заряжает болельщиков энергией, и с тех пор, как попал сюда, он стал любимцем болельщиков. Рад, что он еще на два года остаётся с нами. Сразу было видно, что он очень мастеровитый игрок. Реализация своих талантов в НХЛ зависела от него, и он явно справился с этим», - приводит слова хоккеиста зарубежная пресса.

Напомним, ранее Кузьменко подписал новый двухлетний контракт с клубом, согласно которому его зарплата составит 11 миллионов долларов.

В текущем сезоне россиянин провел 48 матчей, в которых набрал 43 (21+22) очка.