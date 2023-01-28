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«Настоящие мужики»: Тамбиев гордится «Адмиралом», победившем «Сибирь»

Дальневосточники вырвали победу в овертайме.
28 января 2023 15:44
автор: Александр Шульгин

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сумасшедший камбэк, что сказать, воля к победе. Считаю, что вовремя перешли в три звена. Ребята настоящие мужики. За этот матч можно быть гордым за команду, ребята не опустили руки, играли до конца. Праздник подарили болельщикам Владивостока, порадовали. Всех с победой, готовимся к следующему матчу.

Честно сказать, после второго периода сказали, что надо больше бросать. Здесь еще такой момент, надо не мешать, просто стоять, пусть играют. Команда поймала кураж, пусть наслаждаются», - приводит слова специалиста пресс-служба дальневосточников.

В составе победителей дубли на свой счет записали Данил Файзуллин (10-я и 59-я минута) и Николай Чебыкин (15, 63), чья победа оказалась победной в овертайме. Также шайбу забросил Валерий Орехов (53). У гостей отличились Никита Коротков (13-я минута), Вячеслав Основин (25), Тэйлор Бек (29) и Александр Шаров (48).

«Адмирал» прервал серию из пяти поражений подряд, набрал 63 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где продолжает лидировать «Сибирь» с 73 очками.

В следующем матче 30 января «Адмирал» примет «Авангард», а «Сибирь» сыграет в Хабаровске с «Амуром».

источник: ХК «Адмирал»
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