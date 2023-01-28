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«Спартак» отыграл две шайбы у «Куньлуня», но уступил в овертайме

Красно-белые ведут ожесточенную борьбу за участие в плей-офф Кубка Гагарина.
28 января 2023 19:45
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду обыграл московский «Спартак».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу пекинской команды, в составе которой отличились Девин Броссо, Колин Кэмпбелл и Клиффорд Пу, реализовавший большинство в овертайме.

Гости ответили шайбами Принса Шейна, воспользовавшегося численным преимуществом, и Данилы Квартальнова.

«Куньлунь» набрал 45 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Спартак» с 58 очками остался седьмым, но ему на пятки наступают минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».

источник: «Советский спорт»
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Красно-белые ведут ожесточенную борьбу за участие в плей-офф Кубка Гагарина.
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