«Торпедо» одолело минское «Динамо» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на выезде обыграло минское «Динамо».

Встреча завершилась победой волжан в серии послематчевых буллитов – 3:2. Уже к девятой минуте бело-голубые повели 2:0, благодаря шайбам Никиты Пышкайло и Романа Горбунова, однако гости забили дважды во второй двадцатиминутке. точные броски удались Глебу Иванову и Максиму Летунову.

Основное время так и завершилось вничью 2:2, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались нижегородцы. Победный бросок на счету Алексея Кручинина.

«Торпедо» набрало 76 очков и догнало имеющие таки же показатели ярославский «Локомотив» и ЦСКА, идущие на втором и третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Минчане с 57 очками остались восьмыми и продолжают борьбу за участие в плей-офф Кубка Гагарина.