«Айлендерс» обыграли «Вегас» в овертайме, Варламов отразил 44 броска

«Айлендерс» нанесли поражение «Вегас» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В основное время у «островитян» отличился Андерс Ли, у «рыцарей»— Вильям Каррье.

На первой минуте овертайма Каррье не реализовал буллит, а за 32 секунды до конца Мэтью Барзал стал автором решающей шайбы.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 44 из 45 бросков.

Команда из Нью-Йорка занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 52 матчах. «Вегас» идет на третьей позиции на Западе с 62 баллами.