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«Мне повезло, ворота были открыты». Варламов - о сэйве в матче » Айлендерс» - «Вегас»

Вратарь стал одной из трех звезд встречи.
29 января 2023 10:46
автор: Александр Поволоцкий

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов поделился эмоциями от одного из отраженных бросков в матче с «Вегасом» (2:1 ОТ).

Вратарь отбил клюшкой удар форварда Райлли Смита.

«Мне повезло. Все ворота были открыты. Такое случается раз в год. Бросайте в такой ситуации 100 раз, и вы, вероятно, забросите 99 из 100. Я счастлив, что сделал этот сейв. Я имею в виду, что это было невероятно», — цитирует Варламова зарубежные СМИ

В текущем сезоне Варламов провёл 16 матчей, в девяти из которых одержал победу, с процентом отражённых бросков 91,7%

источник: «Советский спорт»
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