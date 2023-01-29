«Мне повезло, ворота были открыты». Варламов - о сэйве в матче » Айлендерс» - «Вегас»

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов поделился эмоциями от одного из отраженных бросков в матче с «Вегасом» (2:1 ОТ).

Вратарь отбил клюшкой удар форварда Райлли Смита.

«Мне повезло. Все ворота были открыты. Такое случается раз в год. Бросайте в такой ситуации 100 раз, и вы, вероятно, забросите 99 из 100. Я счастлив, что сделал этот сейв. Я имею в виду, что это было невероятно», — цитирует Варламова зарубежные СМИ

В текущем сезоне Варламов провёл 16 матчей, в девяти из которых одержал победу, с процентом отражённых бросков 91,7%