«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев со счетом 3:2 ОТ.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 2:2. За домашнюю команду шайбы забросили Райан Мерфи (28-я минута) и Данил Алалыкин (55). Гости ответили голами Вячеслава Лещенко (35) и Павла Порядина (45).

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий зеленых Александр Хмелевский (61).

Таким образом, уфимский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков после 57 матчей. Команда из Нижнекамска располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 57 очков.

Добавим, что 1 февраля «Салават Юлаев» отправится в гости к «Торпедо», 31 декабря «Нефтехимик» примет на своей площадке «Автомобилист».