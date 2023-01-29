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«Автомобилист» на выезде обыграл «Локомотив» благодаря шайбе Эберта  

Матч КХЛ между хоккейными клубами состоялся на «Арене-2000-Локомотив», в Ярославле. 
29 января 2023 19:04
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Автомобилиста» оказались сильнее ярославского «Локомотива» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что за екатеринбургский клуб шайбу забросил Ник Эберт (21-я минута).

Таким образом, команда Николая Заварухина занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 56 проведенных игр. Подопечные Игоря Никитина располагаются на второй строчке на Западе, имея в своем активе 76 очков.

Добавим, что 31 января «Автомобилист» на выезде сыграет с «Нефтехимиком», 1 февраля «Локомотив» отправится в гости к СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

1:0 – Эберт (Баранцев, Широков), 20:28

Вратари: Бочаров – Галкин

источник: «Советский спорт»
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