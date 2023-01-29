«Северсталь» одержала волевую победу над ЦСКА

«Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила ЦСКА со счетом 4:1.

На гол «армейца» Виталия Абрамова (33-я минута) команда Андрея Разина ответила шайбами Дмитрия Моисеева (34) и Макара Хабарова (44), а также дублем Никиты Рожкова по пустым воротам (59, 60).

ЦСКА с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь», набрав 58 очков, поднялась на восьмую позицию.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - «Северсталь» (Череповец) - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы:

1:0 – Абрамов (Панкратов, Полтапов), 32:32

1:1 – Моисеев (Думбадзе, Луговяк), 33:37

1:2 – Хабаров (Вовченко, Гераськин), 43:49

1:3 - Рожков, 58:49 (П.В.)

1:4 - Рожков, 59:13 (П.В.)