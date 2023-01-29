«Витязь» в серии буллитов обыграл «Металлург» 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Металлургом» завершился победой хозяев со счетом 2:1 Б.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. За домашнюю команду шайбу забросил Владислав Кара (17-я минута). Гости ответили голом Данилы Юрова (21).

В серии буллитов сильнее оказалась команда из Подольска. Победный буллит забросил Виталий Попов.

Таким образом, подмосковная команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков после 57 матчей. «Магнитка» располагается на четвертой строчке на Востоке, имея в своем активе 70 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 4:3Б)

Голы:

1:0 – Кара (Старков, Абросимов), 16:20

1:1 – Юров (Минулин, Керран), 20:40

2:1 – Попов (буллит)

Вратари: Дорожко – Паскуале