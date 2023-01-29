World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Витязь» в серии буллитов обыграл «Металлург» 

Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на арене в Балашихе. 
29 января 2023 19:29
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Металлургом» завершился победой хозяев со счетом 2:1 Б.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. За домашнюю команду шайбу забросил Владислав Кара (17-я минута). Гости ответили голом Данилы Юрова (21).

В серии буллитов сильнее оказалась команда из Подольска. Победный буллит забросил Виталий Попов.

Таким образом, подмосковная команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков после 57 матчей. «Магнитка» располагается на четвертой строчке на Востоке, имея в своем активе 70 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 4:3Б)

Голы:

1:0 – Кара (Старков, Абросимов), 16:20

1:1 – Юров (Минулин, Керран), 20:40

2:1 – Попов (буллит)

Вратари: Дорожко – Паскуале

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Витязь» в серии буллитов обыграл «Металлург» 
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на арене в Балашихе. 
29.01.2023 19:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Северсталь» одержала волевую победу над ЦСКА
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Москве
29.01.2023 19:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Ак Барс» разгромил «Трактор» в домашнем матче КХЛ
Встреча между хоккейными командами состоялась на «Татнефть Арене», в Казани. 
29.01.2023 19:12
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Автомобилист» на выезде обыграл «Локомотив» благодаря шайбе Эберта  
Матч КХЛ между хоккейными клубами состоялся на «Арене-2000-Локомотив», в Ярославле. 
29.01.2023 19:04
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в овертайме
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на «Уфа-Арене». 
29.01.2023 16:53
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Агент Малкома заявил, что бразилец не перейдет в «ПСЖ»
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
29.01.2023 11:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Мне повезло, ворота были открыты». Варламов - о сэйве в матче » Айлендерс» - «Вегас»
Вратарь стал одной из трех звезд встречи.
29.01.2023 10:46
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Миннесота» в серии буллитов обыграла «Баффало», у Капризова голевой пас
Россиянин также реализовал буллит.
29.01.2023 09:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Две шайбы и голевая передача Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Сан-Хосе»
29.01.2023 09:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика