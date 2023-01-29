Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (6:0).

Отметим, что за казанскую команду дублем отличился Станислав Галиев (31-я и 60-я минуты), по голу забили Вадим Шипачев (25), Кирилл Петров (42), Дмитрий Кагарлицкий (49) и Александр Радулов (56).

«Отличная получилась игра. В начале было непросто, однако наши хоккеисты здорово сработали и воспользовались большинством. Сделали то, что нужно. У нас многое получается в последних играх, однако есть еще аспекты над которыми необходимо поработать», – приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанцев.

Добавим, что «Ак Барс» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка после 57 матчей.

1 февраля подопечные Билялетдинова примут на своей площадке «Барыс».