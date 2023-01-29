Главный тренер «Локомотива» - о поражении от «Автомобилиста»: Где-то не стали жертвовать собой

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий после поражения от «Автомобилиста» (0:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не смогли взломать оборону соперника. Где-то не стали жертвовать собой. Тяжело было надеяться на халяву в этой игре. Организованно сыграли против нас в обороне. Нам нужна была энергия, ее не было. Отсюда и результат», - сказал тренер ярославского клуба пресс-службе КХЛ.

Команда Николая Заварухина занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 56 проведенных игр. Подопечные Никитина располагаются на второй строчке на Западе, имея в своем активе 76 очков.

Добавим, что 31 января «Автомобилист» на выезде сыграет с «Нефтехимиком», 1 февраля «Локомотив» отправится в гости к СКА.