«Торонто» с Самсоновым обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без очков

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду обыграли «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Майкл Бантинг, реализовавший большинство, Морган Райли, Уильям Нюландер, Пьер Энгвалль и Захари Эштон-Риз.

Гости ответили точным броском Никласа Бэкстрема, также воспользовавшегося розыгрышем численного преимущества.

Отметим, что капитан «столичных» Александр Овечкин ушел с площадки без набранных очков, как и другие россияне.

Голкипер хозяев Илья Самсонов провел на льду весь матч.

«Торонто» набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 58 очками остался седьмым.