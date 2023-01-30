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«Сгорели»: Лавиолетт попытался найти причины поражения «Вашингтона» от «Торонто»

«Столичные» пропустили пять шайб, ответив всего одной.
30 января 2023 08:59
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение своей команды от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Первый период был хорошим. Во втором мы неправильно играли в обороне и сгорели. Мы теряли позиции и в целом действовали неправильно. Нас поймали на ошибках.

Не думаю, что на нас было оказано мощное давление, все сводилось к деталям. В этом смысле мы были недостаточно хороши во втором периоде», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Майкл Бантинг, реализовавший большинство, Морган Райли, Уильям Нюландер, Пьер Энгвалль и Захари Эштон-Риз.

Гости ответили точным броском Никласа Бэкстрема, также воспользовавшегося розыгрышем численного преимущества.

Отметим, что капитан «столичных» Александр Овечкин ушел с площадки без набранных очков, как и другие россияне.

Голкипер хозяев Илья Самсонов провел на льду весь матч.

«Торонто» набрали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 58 очками остался седьмым.

источник: NHL (НХЛ)
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