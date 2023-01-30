Канадский эксперт поддержал Овечкина: Оставьте его в покое, он в этом не участвует

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри выразил поддержку капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, которого многие просят прокомментировать ситуацию на Украине.

«Я говорю, оставьте его в покое. Он хоккеист. Он не имеет никакого отношения к ситуации на Украине. Овечкин в этом не участвует.

Это та же самая толпа, которая преследовала меня. Им наплевать на хоккей, и дело не в хоккее. Алекс - отличный игрок и отличный человек, и он заслуживает большего, чем такое отношение. Да, я критиковал игру Овечкина на льду, но я никогда не переходил на личности.

Погоня за Гретцки должна быть в центре внимания. Я призываю поддерживать Овечкина в этом и забыть об остальном», - приводит слова Черри канадская пресса.

Напомним, в своем последнем матче против «Торонто Мэйпл Лифс» Овечкин ушел с площадки без набранных очков, а его команда потерпела поражение со счетом 1:5.

«Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и претендует на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.