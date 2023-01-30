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В США сомневаются, что Варламов останется в «Айлендерс»

Илья Сорокин вытеснил своего соотечественника из состава.
30 января 2023 10:54
автор: Александр Шульгин

В американской прессе вышла статья о перспективах российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семена Варламова остаться в команде по окончании сезона.

Автор материала считает, что сейчас у россиянина в клубе настали нелегкие времена. Если до травмы паха они с Ильей Сорокиным играли практически поровну, то теперь более молодой голкипер вытеснил ветерана из стартового состава. Если учитывать, что в конце сезона у Варламова заканчивается контракт, а его зарплата составляет пять миллионов долларов, то «островитяне» могут задуматься о том, стоит ли им продлевать соглашение с Семеном.

Кроме того, многое будет зависеть от того, попадет ли команда в плей-офф Кубка Стэнли. В настоящее время после 52 матчей «Айлендерс» с 55 очками занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от идущего восьмым «Питтсбурга» на два очка.

Это интересно:
В США сомневаются, что Варламов останется в «Айлендерс»
Илья Сорокин вытеснил своего соотечественника из состава.
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